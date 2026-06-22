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В Харькове — «прилет» FPV-дрона возле многоэтажки: есть пострадавшая (видео)

Происшествия 21:24   22.06.2026
Елена Нагорная
В Харькове — «прилет» FPV-дрона возле многоэтажки: есть пострадавшая (видео)

Около 18:30 22 июня российский беспилотник нанёс удар по Салтовскому району Харькова.

Дополнено в 21:24. Салтовский район атаковал FPV-дрон, сообщила областная прокуратура. По данным ведомства, был повреждён фасад салона красоты. Ранение получила 48-летняя женщина.

Кроме того, ещё один FPV-дрон с боевой частью обнаружили сегодня на территории частного домовладения в Индустриальном районе Харькова. Обошлось без повреждений и пострадавших.

18:51. Как сообщил мэр Игорь Терехов, на место выехали экстренные службы.

Вскоре стало известно, что дрон упал рядом с жилым многоэтажным домом. Пострадала женщина — она получила ранения ног.

В 18:29 в Харькове объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы предупреждали об ударном беспилотнике курсом на Северную Салтовку.

Как сообщала МГ «Объектив», с 15 по 21 июня ВС РФ атаковали Харьков 20 раз. Кроме КАБов и FPV, в ход шли баллистические ракеты «Искандер», «Шахеды» и «Молнии».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 21:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:30 российский беспилотник нанёс удар по Салтовскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.".