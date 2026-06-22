Удар по стадиону и разрушения в Дергачах: громаду атаковали «Молния» и FPV

В течение дня 22 июня российские войска несколько раз обстреляли Дергачевскую громаду Харьковской области беспилотниками различных типов, сообщает глава ГВА Вячеслав Задоренко.

Первая атака произошла около 05:00 в Слатино — «Молния» прилетела во двор частного дома. К счастью, хозяева не пострадали. В период с 05:00 до 06:00 на местном стадионе упал и взорвался FPV-дрон, из-за чего загорелось поле. Местные жители сориентировались и быстро потушили пожар своими силами.

Позже под ударом были сами Дергачи. В 11:00 FPV-дрон упал на открытой местности за городом. А уже в 13:00 очередной еще один FPV попал в хозяйственную постройку в густонаселённом районе Дергачей. Здание полностью разрушено, а соседний жилой дом повреждён. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.