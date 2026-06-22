Live

Удар по стадіону та руйнування в Дергачах: громаду атакували «молния» та FPV

Події 18:07   22.06.2026
Олена Нагорна
Удар по стадіону та руйнування в Дергачах: громаду атакували «молния» та FPV Фото: Вячеслав Задоренко

Упродовж дня 22 червня російські війська кілька разів обстріляли Дергачівську громаду Харківської області безпілотниками різних типів, повідомляє  голова МВА Вячеслав Задоренко.

Перша атака сталася близько 05:00 у Слатиному — «молния» прилетіла на подвір’я приватного будинку. На щастя, господарі не постраждали. Уже за годину на місцевому стадіоні впав та здетонував FPV-дрон, через що спалахнуло поле. Місцеві мешканці зорієнтувалися та швидко загасили пожежу власноруч.

Пізніше під ударом опинилися самі Дергачі. Об 11:00 FPV-дрон упав на відкритій місцевості за містом. А вже о 13:00 черговий FPV поцілив у господарчу споруду в густонаселеному районі Дергачів. Будівлю повністю зруйновано, а сусідній житловий будинок понівечено. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко

Читайте також: Евакуація під атакою БпЛА: вивезли поранену жінку та ще трьох людей (відео)

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
23.06.2026, 13:54
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026, 12:43
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
23.06.2026, 11:09
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
23.06.2026, 12:10
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026, 11:52
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
23.06.2026, 11:33

Новини за темою:

23.06.2026
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова у середу: адреси
23.06.2026
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026
Вранці ворожі БпЛА атакували Харків: прокуратура про наслідки (фото)
23.06.2026
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удар по стадіону та руйнування в Дергачах: громаду атакували «молния» та FPV», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 18:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж дня 22 червня російські війська кілька разів обстріляли Дергачівську громаду Харківської області безпілотниками різних типів, повідомляє  голова МВА Вячеслав Задоренко.".