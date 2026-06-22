Удар по стадіону та руйнування в Дергачах: громаду атакували «молния» та FPV

Упродовж дня 22 червня російські війська кілька разів обстріляли Дергачівську громаду Харківської області безпілотниками різних типів, повідомляє голова МВА Вячеслав Задоренко.

Перша атака сталася близько 05:00 у Слатиному — «молния» прилетіла на подвір’я приватного будинку. На щастя, господарі не постраждали. Уже за годину на місцевому стадіоні впав та здетонував FPV-дрон, через що спалахнуло поле. Місцеві мешканці зорієнтувалися та швидко загасили пожежу власноруч.

Пізніше під ударом опинилися самі Дергачі. Об 11:00 FPV-дрон упав на відкритій місцевості за містом. А вже о 13:00 черговий FPV поцілив у господарчу споруду в густонаселеному районі Дергачів. Будівлю повністю зруйновано, а сусідній житловий будинок понівечено. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.