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Ракетный удар 23 июня: в Харькове гремели взрывы, Терехов уточнил, где прилет

Происшествия 01:32   23.06.2026
Оксана Горун
Ракетный удар 23 июня: в Харькове гремели взрывы, Терехов уточнил, где прилет Фото: Вадим Беликов

Харьковский городской голова Игорь Терехов изначально сообщил, что по Слободскому району Харькова ударили двумя ракетами. А позже отметил, что они прилетели за городом.

Дополнено в 01:32. «Информация о попадании ракеты в Слободском районе не подтвердилась. Удар произошел за пределами города», — проинформировал мэр Харькова.

01:18. Взрывы в городе слышали около часа ночи.

«Есть информация о попадании двух ракет в Слободском районе. Последствия ударов уточняем. Также по направлению города движется группа ударных БпЛА. Будьте осторожны и оставайтесь в безопасных местах!» — написал мэр.

После «прилета» ракет в некоторых районах города были слышны еще взрывы. Мониторинговые каналы информировали о движении ударных дронов в сторону города. Предварительно — взрывы прогремели в пригороде.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 01:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов изначально сообщил, что по Слободскому району Харькова ударили двумя ракетами. А позже отметил, что они прилетели за городом".