Ракетный удар 23 июня: в Харькове гремели взрывы, Терехов уточнил, где прилет

Харьковский городской голова Игорь Терехов изначально сообщил, что по Слободскому району Харькова ударили двумя ракетами. А позже отметил, что они прилетели за городом.

Дополнено в 01:32. «Информация о попадании ракеты в Слободском районе не подтвердилась. Удар произошел за пределами города», — проинформировал мэр Харькова.

01:18. Взрывы в городе слышали около часа ночи.

«Есть информация о попадании двух ракет в Слободском районе. Последствия ударов уточняем. Также по направлению города движется группа ударных БпЛА. Будьте осторожны и оставайтесь в безопасных местах!» — написал мэр.

После «прилета» ракет в некоторых районах города были слышны еще взрывы. Мониторинговые каналы информировали о движении ударных дронов в сторону города. Предварительно — взрывы прогремели в пригороде.