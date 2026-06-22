Не працюють АЗС, поранені, сотні пошкоджених будинків: ситуація в Богодухові

Останні дні в Богодухові видалися вкрай важкими – через посилення ворожих обстрілів ситуація в громаді значно ускладнилася, повідомляє мер Богодухова Володимир Бєлий.

“Ворог знову підступно спрямував свої удари по АЗС, намагаючись повністю паралізувати нашу логістику. Станом на сьогодні, на жаль, жодна заправна станція в громаді не працює. Ми вже комунікуємо з бізнесом та операторами ринку й сподіваємося на якнайшвидше відновлення їхньої роботи”, – розповів Бєлий.

За його словами, під удари також потрапив один із найважливіших об’єктів критичної інфраструктури громади. Додає: вдалося вчасно евакуювати та зберегти комунальну техніку.

“На жаль, сьогодні під час повторного влучання по підприємству є четверо поранених. Усім їм зараз надається повна медична допомога. Маємо значні влучання у житловий сектор. З початку квітня вже пошкоджено та надійшли заяви про обстеження 106 приватних домоволодінь та 61 квартири у 18 багатоквартирних будинках. Наша комісія з обстеження працює з колосальним навантаженням. Фізично поки працівники не можуть дістатися до будівель, які перебувають в самому епіцентрі бойових дій, але ми шукаємо юридичні та безпекові рішення для цього”, – зазначив мер Богодухова.

Він також інформує, що через ворожі обстріли пошкоджені мобільні вежі й електромережі громади. Енергетики уже працюють над відновленням світла у будинках мешканців.

“Щодо мобільного зв’язку – ми перебуваємо на постійному контакті з операторами. Поки тривають ремонти, нагадую про можливість скористатися функцією національного роумінгу (змінити оператора вручну в налаштуваннях вашого телефону без зміни SIM-карти)”, – пише Бєлий.