Не работают АЗС, раненые, сотни поврежденных домов: ситуация в Богодухове

Последние дни в Богодухове оказались крайне тяжелыми – из-за усиления вражеских обстрелов ситуация в громаде значительно усложнилась, сообщает мэр Богодухова Владимир Белый.

«Враг снова коварно направил свои удары по АЗС, пытаясь полностью парализовать нашу логистику. По состоянию на сегодня, к сожалению, ни одна заправочная станция в громаде не работает. Мы уже общаемся с бизнесом и операторами рынка и надеемся на скорейшее возобновление их работы», — рассказал Белый.

По его словам, под удары также попал один из самых важных объектов критической инфраструктуры громады. Добавляет: удалось своевременно эвакуировать и сохранить коммунальную технику.

«К сожалению, сегодня во время повторного попадания по предприятию есть четверо раненых. Всем им сейчас предоставляется медицинская помощь. Имеем значительные попадания в жилищный сектор. С начала апреля уже повреждены и поступили заявления об обследовании 106 частных домовладений и 61 квартиры в 18 многоквартирных домах. Сейчас работники не могут добраться до зданий, которые находятся в самом эпицентре боевых действий, но мы ищем юридические и безопасные решения для этого”, — отметил мэр Богодухова.

Он также информирует, что из-за вражеских обстрелов повреждены мобильные башни и электросети громады. Энергетики уже работают над восстановлением света в домах жителей.

«О мобильной связи — мы находимся на постоянном контакте с операторами. Продолжаются ремонты, напоминаю о возможности воспользоваться функцией национального роуминга (изменить оператора вручную в настройках вашего телефона без изменения SIM-карты)», — пишет Белый.