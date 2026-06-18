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13-річну харків’янку прооперували у Львові – і позбавили болю

Суспільство 18:46   18.06.2026
Оксана Якушко
13-річну харків’янку прооперували у Львові – і позбавили болю

13-річна дівчинка з Харкова нарешті може пересуватися без болю – її прооперувала команда львівських ортопедів-травматологів Центру дитячої медицини лікарні “Охматдит”, повідомили на сторінці закладу.

Даніела народилася з ураженням центральної нервової системи, у неї дитячий церебральний параліч (ДЦП). Через це з раннього дитинства дівчинка не могла самостійно ходити.

Операція, яку виконали Даніелі, є однією з найскладніших у дитячій ортопедії – це повна реконструкція кульшового суглоба.

Близько 6-ти років тому через нестабільність кульшових суглобів у дівчинки поступово сформувався вивих кульшового суглоба. Зовні це виглядало як вкорочення ноги, обмежена опора, порушення рухів та біль. Усередині ж відбулося руйнування суглоба.

«Половина головки стегнової кістки була фактично стерта. Це не стається за тиждень чи місяць – це роки болю, який не завжди видно зовні», – пояснює керівник ортопед-травматолог Центру, обласний експерт Олександр Корольков,

За рекомендацією колег Даніелу скерували до лікаря Центру Олександра Королькова. Після онлайн-консультації, аналізу рентгенівських знімків і відео стало зрозуміло, що без операції стан дитини буде лише погіршуватися.

Родина приїхала до Львова з Харкова – з міста, що живе під постійною загрозою обстрілів.

«Я не можу залишити дитину саму ні на день, ні на ніч. Але ми йшли на це свідомо, бо головне – результат і лікар», – каже мати Даніели Яна.

Операція, яку виконали Даніелі, є однією з найскладніших у дитячій ортопедії – це повна реконструкція кульшового суглоба.

«Наше завдання – не просто “поставити кістку на місце”, а дати дитині стабільний, безболісний суглоб і шанс на вертикалізацію (стояння рівно)», – наголошує Корольков.

Після операції Даніела перебувала в гіпсі ще орієнтовно два місяці. Вже з 5-7 дня після втручання її почали поступово ставити у вертикальне положення у гіпсовій пов’язці – це була своєрідна реабілітація, підготовка до вертикалізації вже в ортезах.

На дівчинку чекає тривалий шлях: реабілітація, ще кілька етапних операцій на іншому кульшовому суглобі, колінах і стопах. Але лікарі впевнені: у результаті Даніела зможе самостійно ходити, нехай із допомогою ортезів і ходунків, але без болю.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 18:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13-річна дівчинка з Харкова нарешті може пересуватися без болю після операції львівських ортопедів-травматологів Центру дитячої медицини лікарні “Охматдит”. ".