13-річну харків’янку прооперували у Львові – і позбавили болю
13-річна дівчинка з Харкова нарешті може пересуватися без болю – її прооперувала команда львівських ортопедів-травматологів Центру дитячої медицини лікарні “Охматдит”, повідомили на сторінці закладу.
Даніела народилася з ураженням центральної нервової системи, у неї дитячий церебральний параліч (ДЦП). Через це з раннього дитинства дівчинка не могла самостійно ходити.
Операція, яку виконали Даніелі, є однією з найскладніших у дитячій ортопедії – це повна реконструкція кульшового суглоба.
Близько 6-ти років тому через нестабільність кульшових суглобів у дівчинки поступово сформувався вивих кульшового суглоба. Зовні це виглядало як вкорочення ноги, обмежена опора, порушення рухів та біль. Усередині ж відбулося руйнування суглоба.
«Половина головки стегнової кістки була фактично стерта. Це не стається за тиждень чи місяць – це роки болю, який не завжди видно зовні», – пояснює керівник ортопед-травматолог Центру, обласний експерт Олександр Корольков,
За рекомендацією колег Даніелу скерували до лікаря Центру Олександра Королькова. Після онлайн-консультації, аналізу рентгенівських знімків і відео стало зрозуміло, що без операції стан дитини буде лише погіршуватися.
Родина приїхала до Львова з Харкова – з міста, що живе під постійною загрозою обстрілів.
«Я не можу залишити дитину саму ні на день, ні на ніч. Але ми йшли на це свідомо, бо головне – результат і лікар», – каже мати Даніели Яна.
Операція, яку виконали Даніелі, є однією з найскладніших у дитячій ортопедії – це повна реконструкція кульшового суглоба.
«Наше завдання – не просто “поставити кістку на місце”, а дати дитині стабільний, безболісний суглоб і шанс на вертикалізацію (стояння рівно)», – наголошує Корольков.
Після операції Даніела перебувала в гіпсі ще орієнтовно два місяці. Вже з 5-7 дня після втручання її почали поступово ставити у вертикальне положення у гіпсовій пов’язці – це була своєрідна реабілітація, підготовка до вертикалізації вже в ортезах.
На дівчинку чекає тривалий шлях: реабілітація, ще кілька етапних операцій на іншому кульшовому суглобі, колінах і стопах. Але лікарі впевнені: у результаті Даніела зможе самостійно ходити, нехай із допомогою ортезів і ходунків, але без болю.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: врач-ортопед, львов, операция, харків'янка;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 18:46;