35-сантиметровий клубок волосся дістали медики зі шлунка дівчинки
У Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові розповіли про складну операцію, яку провели для порятунку 13-річної дівчинки. Як виявилося, вона страждала на так званий синдром Рапунцель.
У лікарню маленьку пацієнтку привезли батьки, які не знали про її синдром. Що з нею відбувається – дорослі не розуміли – дівчинка скаржилася на біль у животі та нудоту.
“Коли лікарі під час УЗД виявили велетенське стороннє тіло у шлунку дитини, то відразу ухвалили рішення оперувати. Позаяк будь-якої миті цей клубок міг призвести до важкої кишкової непрохідності. Щоб видалити таке велике стороннє тіло, хірургам Денису Коноплицькому та Олегу Милькусу довелося виконати лапаротомію — розсічення шлунка. Це складна операція. Видалений 35-сантиметровий трихобезоар повністю повторював форму органу та частково заходив у дванадцятипалу кишку”, – пишуть медики.
Ймовірно, пацієнтка місяцями їла своє волосся. Цей психічний розлад називається “трихофагія”, у народі – синдром Рапунцель. У результаті з часом у шлунку утворюється трихобезоар – це щільний клубок з волосся, залишків їжі та слизу, які не перетравлюються та поступово заповнюють орган.
“Операція минула успішно. Наразі стан підлітки стабільний: травлення нормалізувалося, симптоми зникли, і пацієнтку вже виписали додому”, – додали у лікарні.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 09:41;