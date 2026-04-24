35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
В Детской больнице Святого Николая во Львове рассказали о сложной операции, которую провели для спасения 13-летней девочки. Как оказалось, она страдала так называемым синдромом Рапунцель.
В больницу маленькую пациентку привезли родители, которые не знали о ее синдроме. Что с ней происходит взрослые не понимали – девочка жаловалась на боли в животе и тошноту.
«Когда врачи во время УЗИ обнаружили гигантское постороннее тело в желудке ребенка, то сразу приняли решение оперировать. Поскольку в любой момент этот клубок мог привести к тяжелой кишечной непроходимости. Чтобы удалить такое большое постороннее тело, хирургам Денису Коноплицкому и Олегу Милькусу пришлось выполнить лапаротомию — рассечение желудка. Это сложная операция. Удаленный 35-сантиметровый трихобезоар полностью повторял форму органа и частично заходил в двенадцатиперстную кишку», – пишут медики.
Вероятно, пациентка месяцами ела свои волосы. Это психическое расстройство называется «трихофагия», в народе – синдром Рапунцель. В результате со временем в желудке образуется трихобезоар – это плотный клубок из волос, остатков пищи и слизи, которые не перевариваются и постепенно заполняют орган.
«Операция прошла успешно. Сейчас состояние подростка стабильное: пищеварение нормализовалось, симптомы исчезли, и пациентку уже выписали домой», – добавили в больнице.
Читайте также: Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 09:41;