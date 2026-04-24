35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки

Общество 09:41   24.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки

В Детской больнице Святого Николая во Львове рассказали о сложной операции, которую провели для спасения 13-летней девочки. Как оказалось, она страдала так называемым синдромом Рапунцель.

В больницу маленькую пациентку привезли родители, которые не знали о ее синдроме. Что с ней происходит взрослые не понимали – девочка жаловалась на боли в животе и тошноту.

«Когда врачи во время УЗИ обнаружили гигантское постороннее тело в желудке ребенка, то сразу приняли решение оперировать. Поскольку в любой момент этот клубок мог привести к тяжелой кишечной непроходимости. Чтобы удалить такое большое постороннее тело, хирургам Денису Коноплицкому и Олегу Милькусу пришлось выполнить лапаротомию — рассечение желудка. Это сложная операция. Удаленный 35-сантиметровый трихобезоар полностью повторял форму органа и частично заходил в двенадцатиперстную кишку», – пишут медики.

Фото: Детская больница Святого Николая

Вероятно, пациентка месяцами ела свои волосы. Это психическое расстройство называется «трихофагия», в народе – синдром Рапунцель. В результате со временем в желудке образуется трихобезоар – это плотный клубок из волос, остатков пищи и слизи, которые не перевариваются и постепенно заполняют орган.

Фото: Детская больница Святого Николая

«Операция прошла успешно. Сейчас состояние подростка стабильное: пищеварение нормализовалось, симптомы исчезли, и пациентку уже выписали домой», – добавили в больнице.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
