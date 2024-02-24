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Двічі росіяни безуспішно атакували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Суспільство 07:11   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Двічі росіяни безуспішно атакували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку окупанти два рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області. Ці спроби виявилися безуспішними, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійський вогонь потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Двічі росіяни безуспішно атакували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 07:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупанти два рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області. Ці спроби виявилися безуспішними, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".