Двічі росіяни безуспішно атакували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку окупанти два рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області. Ці спроби виявилися безуспішними, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Під артилерійський вогонь потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, синьковка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 07:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупанти два рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області. Ці спроби виявилися безуспішними, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".