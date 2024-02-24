Двічі росіяни безуспішно атакували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку окупанти два рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області. Ці спроби виявилися безуспішними, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійський вогонь потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.