Live
  • Сб 24.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов про наслідки

Події 08:51   24.02.2024
Вікторія Яковенко
РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов про наслідки

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 23:00 росіяни обстріляли село Вільхуватка. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки та господарчі будівлі.

До цього, о 17:50, окупанти вдарили по Вільхуватці керованою авіабомбою, інформації про постраждалих та руйнування не було, додав голова ХОВА.

О 10:00 армія РФ обстріляла село Синьківка.

Читайте також: Двічі росіяни безуспішно атакували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, обстріли
Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, обстріли
24.02.2024, 08:55
РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов про наслідки
РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов про наслідки
24.02.2024, 08:51
Терехов звернувся до харків’ян у річницю вторгнення (відео)
Терехов звернувся до харків’ян у річницю вторгнення (відео)
24.02.2024, 08:28
На Харківщині горіла котельня: з опіками шпиталізували чоловіка
На Харківщині горіла котельня: з опіками шпиталізували чоловіка
24.02.2024, 08:13
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
24.02.2024, 06:00
Другі роковини вторгнення: понад 2 тисячі людей загинули на Харківщині (відео)
Другі роковини вторгнення: понад 2 тисячі людей загинули на Харківщині (відео)
24.02.2024, 07:40

Новини за темою:

15:56
єВідновлення: жителі Харківщини отримали понад 1 млрд грн на ремонт – ХОВА
21:53
«Не дивляться куди б’ють»: життя у Дворічній й Петропавлівці під обстрілами
08:40
Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів – Синєгубов
15:27
В селищі Слатине ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу РФ
07:11
Міномети, артилерія та авіаудари: Генштаб – про добу на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".