РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов про наслідки

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 23:00 росіяни обстріляли село Вільхуватка. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки та господарчі будівлі.

До цього, о 17:50, окупанти вдарили по Вільхуватці керованою авіабомбою, інформації про постраждалих та руйнування не було, додав голова ХОВА.

О 10:00 армія РФ обстріляла село Синьківка.