РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов про наслідки
Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, близько 23:00 росіяни обстріляли село Вільхуватка. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки та господарчі будівлі.
До цього, о 17:50, окупанти вдарили по Вільхуватці керованою авіабомбою, інформації про постраждалих та руйнування не було, додав голова ХОВА.
О 10:00 армія РФ обстріляла село Синьківка.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 08:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".