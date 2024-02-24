На Харьковщине в результате обстрела горит ферма, где были 70 свиней (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Армия РФ ударила по свиноферме в селе Лиман Волчанской громады.
«В огне – 600 квадратных метров сельхозпредприятия. Внутри были животные, по словам владельца – более 70 свиней, их пытаются эвакуировать. Ферма вспыхнула после вражеского обстрела, из чего ударили, – выясняем. По предварительным данным, никто из работников фермы не пострадал», – сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Читайте также: Россияне с ночи обстреливают приграничье Харьковщины: есть повреждения
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, Лиман, обстрел, полиция, свиноферма, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине в результате обстрела горит ферма, где были 70 свиней (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 19:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по свиноферме в селе Лиман Волчанской громады.".