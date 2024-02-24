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На Харьковщине в результате обстрела горит ферма, где были 70 свиней (фото)

Происшествия 19:17   24.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине в результате обстрела горит ферма, где были 70 свиней (фото) Фото: Сергей Болвинов

Армия РФ ударила по свиноферме в селе Лиман Волчанской громады.

«В огне – 600 квадратных метров сельхозпредприятия. Внутри были животные, по словам владельца – более 70 свиней, их пытаются эвакуировать. Ферма вспыхнула после вражеского обстрела, из чего ударили, – выясняем. По предварительным данным, никто из работников фермы не пострадал», – сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по свиноферме в селе Лиман Волчанской громады.".