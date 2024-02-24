Без штурмов, но с обстрелами: данные Генштаба ВСУ по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище – на Слобожанском.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 19:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".