Без штурмов, но с обстрелами: данные Генштаба ВСУ по Харьковщине

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище – на Слобожанском.