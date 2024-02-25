“Куп’янську потрібна допомога” – Зеленський про загрози й лінію оборони
Лінія оборони на Харківщині дуже непогана, заявив президент Володимир Зеленський на спільній з європейськими лідерами пресконцеренції.
Один із журналістів запитав у президента, чи згоден той з думкою мера Куп’янська, що захід має перестати обіцяти, а терміново надати зброю зараз, поки не надто пізно.
“Куп’янську потрібна допомога. Харківському регіону в цілому потрібна допомога. Але я хочу вам сказати й нагадати мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям. Але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів”, — сказав Зеленський.
При цьому він наголосив, що важливо, щоб допомога від партнерів надходила вчасно, адже бувають затримки.
“Авжеж, кожен день забирає людей, і тому знервованість і такий настрій меседжів мера зрозумілі. Але ми повинні бути й вдячними за те, що ми не на одинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати”, – додав президент.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 08:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лінія оборони на Харківщині дуже непогана, заявив президент Володимир Зеленський".