“Куп’янську потрібна допомога” – Зеленський про загрози й лінію оборони

Лінія оборони на Харківщині дуже непогана, заявив президент Володимир Зеленський на спільній з європейськими лідерами пресконцеренції.

Один із журналістів запитав у президента, чи згоден той з думкою мера Куп’янська, що захід має перестати обіцяти, а терміново надати зброю зараз, поки не надто пізно.

“Куп’янську потрібна допомога. Харківському регіону в цілому потрібна допомога. Але я хочу вам сказати й нагадати мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям. Але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів”, — сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що важливо, щоб допомога від партнерів надходила вчасно, адже бувають затримки.

“Авжеж, кожен день забирає людей, і тому знервованість і такий настрій меседжів мера зрозумілі. Але ми повинні бути й вдячними за те, що ми не на одинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати”, – додав президент.