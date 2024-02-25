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Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского

Политика 09:22   25.02.2024
Елена Нагорная
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с обстрелами и обеспечением, а также вновь высказался об оружии.

«Ситуация с безопасностью остается достаточно сложной, напряженной. Враг постоянно пытается наступать, каждый день осуществляет определенные штурмовые действия, Интенсивность этих штурмовых действий разная. Если мы говорим о прошлой неделе, то она немного уменьшилась. Это благодаря нашим ребятам, которые каждый день уничтожают врага и его технику. Не дают им осуществить те планы и задачи, которые ставит им их якобы руководство», — сказал Беседин.

Он напомнил, что 19 февраля Купянск и Купянское направление посетил президент Владимир Зеленский, который осмотрел линию защиты и фортификационные сооружения.

«Если мы говорим о боеприпасах, то все мы знаем, что их не хватает, и они нужны. Для того чтобы не только сдерживать врага, что делают сейчас наши ребята, а для того, чтобы пойти в наступление и освободить те территории, на которых остаются наши люди и ждут этого. Если мы говорим о Купянске, фактически полтора года — линия фронта 7-8 километров. Это каждый день обстрелы, разрушения. В этих условиях громада живет и работает», — констатировал Беседин.

По его словам, в Купянске остается более 3,5 тысяч человек, в Купянской громаде — 7,5 тысяч.

«Эти люди постоянно находятся на территории громады и, к сожалению, не хотят выезжать, хотя мы постоянно об этом говорим… Никто не оставляет, они знают, куда они приедут, какие социальные услуги они получают, какие услуги от государства получат в виде выплат, как внутреннее перемещение лица. Самая главная потеря — своего жилья или какая-то неизвестность. Но еще раз хочу подчеркнуть, что жизнь и здоровье невозможно вернуть», — отметил глава ГВА.

Он также рассказал, что у людей есть свет, газ и вода. В громаде работают три лечебных учреждения и столько же образовательных, которые осуществляют дистанционное обучение. Также работают банкоматы, Укрпочта и магазины, в Харьков курсируют автобусы и поезда.

Напомним, президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-конференции заявил, что линия обороны в Харьковской области очень неплохая, и это заслуга в том числе иностранных партнеров. Так он ответил на вопрос, согласен ли с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 09:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал о ситуации с обстрелами и обеспечением, а также вновь высказался об оружии".