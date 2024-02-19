Зеленский побывал на Купянщине и в Харькове — подробности визита (видео, фото)
Владимир Зеленский 19 февраля находился на Харьковщине. Президент посетил передовые позиции защитников на Купянском направлении и военный госпиталь в Харькове.
Как сообщается на сайте Офиса президента, Зеленский посетил командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого, которая защищает Купянск. Глава государства поговорил с комбригом Алексеем Трубниковым об оперативной ситуации на этом участке фронта, отдельно обсудили обеспечение техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.
Зеленский также наградил защитников. В частности, звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» получил полковник Олег Апостол, который сейчас командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. С конца 2022 года подразделения под руководством Апостола осуществляют успешные оборонительные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.
Также президент посетил защитников, которые лечатся после ранений в военном госпитале в Харькове. Здесь Зеленский также вручил воинам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого III степени и «За мужество» III степени. Врачи и другие медработники удостоены орденов Даниила Галицкого и «За мужество» III степени.
Фото: Офис президента
Кроме этого, Зеленский опубликовал в Telegram еще одно видео с Харьковщины, названное «АЗС».
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: визит, госпиталь, Зеленский, купянск, награды, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский побывал на Купянщине и в Харькове — подробности визита (видео, фото)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 21:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Зеленский 19 февраля находился на Харьковщине".