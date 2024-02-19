Зеленский побывал на Купянщине и в Харькове — подробности визита (видео, фото)

Владимир Зеленский 19 февраля находился на Харьковщине. Президент посетил передовые позиции защитников на Купянском направлении и военный госпиталь в Харькове.

Как сообщается на сайте Офиса президента, Зеленский посетил командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого, которая защищает Купянск. Глава государства поговорил с комбригом Алексеем Трубниковым об оперативной ситуации на этом участке фронта, отдельно обсудили обеспечение техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.

Зеленский также наградил защитников. В частности, звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» получил полковник Олег Апостол, который сейчас командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. С конца 2022 года подразделения под руководством Апостола осуществляют успешные оборонительные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Также президент посетил защитников, которые лечатся после ранений в военном госпитале в Харькове. Здесь Зеленский также вручил воинам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого III степени и «За мужество» III степени. Врачи и другие медработники удостоены орденов Даниила Галицкого и «За мужество» III степени.



Фото: Офис президента

Кроме этого, Зеленский опубликовал в Telegram еще одно видео с Харьковщины, названное «АЗС».