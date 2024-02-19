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Зеленский приехал на Харьковщину: поговорил с воинами, защищающими Купянск

Общество 14:13   19.02.2024
Виктория Яковенко
Зеленский приехал на Харьковщину: поговорил с воинами, защищающими Купянск

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Харьковщину, где посетил командный пункт 14-й ОМБр им. князя Романа Великого, которая защищает Купянск.

«Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручили им награды. Всегда честь – быть с нашими защитниками. Благодарю всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!», — написал глава государства.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Харьковщину, где посетил командный пункт 14-й ОМБр им. князя Романа Великого, которая защищает Купянск.".