Зеленский приехал на Харьковщину: поговорил с воинами, защищающими Купянск
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Харьковщину, где посетил командный пункт 14-й ОМБр им. князя Романа Великого, которая защищает Купянск.
«Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручили им награды. Всегда честь – быть с нашими защитниками. Благодарю всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!», — написал глава государства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины, Зеленский, купянск, награды, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Харьковщину, где посетил командный пункт 14-й ОМБр им. князя Романа Великого, которая защищает Купянск.".