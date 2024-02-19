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Россияне ударили по предприятию в Волчанске: ранены охранники (фото)

Происшествия 13:07   19.02.2024
Виктория Яковенко
Россияне ударили по предприятию в Волчанске: ранены охранники (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

19 февраля около 9:45 армия РФ, предварительно из минометов, обстреляла город Волчанск на Харьковщине.

«Зафиксированы попадания на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль. Получили ранения двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. Оба – охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 февраля около 9:45 армия РФ, предварительно из минометов, обстреляла город Волчанск на Харьковщине.".