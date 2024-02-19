Россияне ударили по предприятию в Волчанске: ранены охранники (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
19 февраля около 9:45 армия РФ, предварительно из минометов, обстреляла город Волчанск на Харьковщине.
«Зафиксированы попадания на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль. Получили ранения двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. Оба – охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Читайте также: КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия, охранники, прокуратура, ранены, рф, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили по предприятию в Волчанске: ранены охранники (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 февраля около 9:45 армия РФ, предварительно из минометов, обстреляла город Волчанск на Харьковщине.".