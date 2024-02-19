Россияне ударили по предприятию в Волчанске: ранены охранники (фото)

19 февраля около 9:45 армия РФ, предварительно из минометов, обстреляла город Волчанск на Харьковщине.

«Зафиксированы попадания на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль. Получили ранения двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. Оба – охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).