КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

«В селе Петропавловка в результате авиаудара КАБ-250 повреждены дом, гараж, автомобиль. В результате вражеского обстрела войсками рф поселка Боровая КАБ попала в помещение детского сада, ударной волной повреждено административное здание, частные дома», — сообщил Тимошко.

По его данным, удары также пришлись по Великому Бурлуку и Волчанску (в Волчанске был пожар в частном доме). В селе Водяное обнаружили неразорвавшийся взрывоопасный предмет. В Федоровке повреждено здание сельхозпредприятия, а у автодороги обнаружили крупную воронку.

«Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около пяти населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и другие. Авиаудары нанесли по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая», — дополнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в 9:00 18 февраля россияне ударили по селу Ольшана в Купянском районе. По Боровой — в 11:00. Пострадавших в регионе за сутки нет.

«Старый Салтов враг атаковал «шахедами». К счастью, обошлось без пострадавших», — проинформировал начальник ГУНП.