Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально

Происшествия 08:12   19.02.2024
Оксана Горун
КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

«В селе Петропавловка в результате авиаудара КАБ-250 повреждены дом, гараж, автомобиль. В результате вражеского обстрела войсками рф поселка Боровая КАБ попала в помещение детского сада, ударной волной повреждено административное здание, частные дома», — сообщил Тимошко.

По его данным, удары также пришлись по Великому Бурлуку и Волчанску (в Волчанске был пожар в частном доме). В селе Водяное обнаружили неразорвавшийся взрывоопасный предмет. В Федоровке повреждено здание сельхозпредприятия, а у автодороги обнаружили крупную воронку.

«Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около пяти населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и другие. Авиаудары нанесли по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая», — дополнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в 9:00 18 февраля россияне ударили по селу Ольшана в Купянском районе. По Боровой — в 11:00. Пострадавших в регионе за сутки нет.

«Старый Салтов враг атаковал «шахедами». К счастью, обошлось без пострадавших», — проинформировал начальник ГУНП.

Читайте также: Четыре «шахеда» атаковали Харьковщину с территории РФ ночью — ВС ВСУ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», удары КАБ и атаки у Табаевки
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», удары КАБ и атаки у Табаевки
19.02.2024, 08:26
«После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ
«После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ
19.02.2024, 09:04
КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально
КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально
19.02.2024, 08:12
«Скорая» в Харькове реанимировала 28-летнего мужчину, он умирал
«Скорая» в Харькове реанимировала 28-летнего мужчину, он умирал
19.02.2024, 07:54
Будет громко: на Харьковщине будут взрывать снаряды
Будет громко: на Харьковщине будут взрывать снаряды
19.02.2024, 09:17

Новости по теме:

15:37
Больше 10 авиаударов по Харьковщине нанесли сегодня — Синегубов
07:22
Генштаб ВСУ сообщил об 11 атаках россиян и авиаударах на Харьковщине
23:15
Главные новости Харькова 17.01: обстрелы и атаки РФ, долги за свет, аптека
22:58
Главные новости Харькова 11.01: почему не сбивают С-300, «прилет» по отелю
23:31
Главные новости Харькова 10.01: подземная школа, фронт, новый ракетный удар

Вы читали новость: «КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки".