КАБ повредила детсад на Харьковщине, «шахеды» летели в Салтов — официально
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.
«В селе Петропавловка в результате авиаудара КАБ-250 повреждены дом, гараж, автомобиль. В результате вражеского обстрела войсками рф поселка Боровая КАБ попала в помещение детского сада, ударной волной повреждено административное здание, частные дома», — сообщил Тимошко.
По его данным, удары также пришлись по Великому Бурлуку и Волчанску (в Волчанске был пожар в частном доме). В селе Водяное обнаружили неразорвавшийся взрывоопасный предмет. В Федоровке повреждено здание сельхозпредприятия, а у автодороги обнаружили крупную воронку.
«Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около пяти населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и другие. Авиаудары нанесли по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая», — дополнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в 9:00 18 февраля россияне ударили по селу Ольшана в Купянском районе. По Боровой — в 11:00. Пострадавших в регионе за сутки нет.
«Старый Салтов враг атаковал «шахедами». К счастью, обошлось без пострадавших», — проинформировал начальник ГУНП.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки".