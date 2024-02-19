КАБ пошкодила дитсадок на Харківщині, “шахеди” летіли до Салтова – офіційно
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.
“У селі Петропавлівка внаслідок авіаудару КАБ-250 пошкоджено будинок, гараж, автомобіль. Внаслідок ворожого обстрілу військами рф в селище Борова КАБ влучив у приміщення дитячого садка, ударною хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки”, – повідомив Тимошко.
За його даними, удари також припали по Великому Бурлуку та Вовчанську (у Вовчанську була пожежа у приватному будинку). У селі Водяне виявили вибухонебезпечний предмет, що не розірвався. У Федорівці пошкоджено будівлю сільгосппідприємства, а біля автодороги виявили велику вирву.
“Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по с. Вільхуватка, Петропавлівка, Борова”, – доповнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, о 9:00 18 лютого росіяни вдарили по селу Вільшана в Куп’янському районі. По Боровій – об 11:00. Потерпілих у регіоні за добу немає.
“Старий Салтів ворог атакував шахедами. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник ГУНП.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу".