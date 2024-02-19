Чотири “шахеди” атакували Харківщину з території РФ вночі – ПС ЗСУ
Росіяни запустили по Харківській області чотири “шахеди”. Усі БПЛА знищені.
“Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу “Shahed”, які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської області”, – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ вранці 19 лютого.
Нагадаємо, з вечора 18 лютого в Харкові та області повітряну тривогу оголосили через загрозу атаки російських безпілотників. Про “шахеди” попередили Повітряні сили ЗСУ. А за ними начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.
Моніторингові канали інформували про те, що безпілотники знаходяться на півночі області та рухаються в бік Харкова. Відбій дали о 23:14. Вранці Генштаб ЗСУ повідомив: силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 07:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни запустили по Харківській області чотири “шахеди”. Усі БПЛА знищені".