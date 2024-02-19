Усі “шахеди”, які атакували Харківщину, збили – Генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що армія РФ вночі атакувала Україну чотирма “шахедами”. Про загрозу ударних БПЛА Повітряні сили ЗСУ попереджали лише Харківщину.

“Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири БПЛА типу “Shahed-136/131″. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БПЛА”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Єдиний регіон, де оголошували з вечора тривогу через російські безпілотники — це Харківська область. Тривога пролунала о 22:09. Про “шахеди” попередили Повітряні сили ЗСУ. Відбій дали о 23:14.

Попри “провал” “шахедів”, росіяни все ж таки завдали серії ударів по Харківській області, застосувавши артилерію та авіацію.

“Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Петропавлівка, Борова Харківської області“, – поінформував ГШ.

Під артилерійським вогнем було понад 100 населених пунктів України. За добу армія РФ завдала трьох ракетних і 43 авіаударів, здійснила 102 обстріли з РСЗВ. На фронті зафіксували 80 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. А також на сході збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БПЛА “Орлан-10”. Ракетники вдарили по одному району зосередження окупантів, трьох пунктах їхнього управління та двох складах боєприпасів.