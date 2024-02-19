Головні новини Харкова 19 лютого: збиті “шахеди” та дві атаки поблизу Табаївки
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07:44
Харківщину атакували чотири “шахеди”, всі збили – ПС ЗСУ
“Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу “Shahed”, які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської області”, – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ вранці 19 лютого.
07:26
Збиті “шахеди” та дві атаки на Харківщині – зведення Генштабу
“Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири БПЛА типу “Shahed-136/131″. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БПЛА”, — поінформував Генштаб ЗСУ.
Єдиний регіон, де оголошували з вечора тривогу через російські безпілотники, — це Харківська область. Попри “провал” “шахедів”, росіяни все ж таки завдали серії ударів по Харківській області, застосувавши авіацію. Авіаудари припали по Вільхуватці, Петропавлівці та Боровій.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області”, – доповнили в ГШ.
07:05
Вночі тривогу оголошували через “шахеди” та тактичну авіацію
З вечора 18 лютого у Харкові та області повітряну тривогу оголосили через загрозу атаки російських безпілотників. Про “шахеди” попередили Повітряні сили ЗСУ.
А за ними начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.
Відбій дали о 23:14. А о 03:52 сирена тривоги пролунала ще раз – через активність тактичної авіації росіян. Відбій був о 04:33. Вибухів у Харкові за час двох тривог не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 07:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".