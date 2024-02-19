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Військові РФ на Харківщині знову взялися за штурми поблизу Синьківки – Генштаб

Події 19:41   19.02.2024
Олена Нагорна
Військові РФ на Харківщині знову взялися за штурми поблизу Синьківки – Генштаб

Три безуспішні спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині протягом доби – в районі села Синьківка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане та Синьківка.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Котлярівка на Куп’янському напрямку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 19:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три безуспішні спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині протягом доби – в районі села Синьківка".