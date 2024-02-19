Військові РФ на Харківщині знову взялися за штурми поблизу Синьківки – Генштаб

Три безуспішні спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині протягом доби – в районі села Синьківка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане та Синьківка.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Котлярівка на Куп’янському напрямку.