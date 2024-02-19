Військові РФ на Харківщині знову взялися за штурми поблизу Синьківки – Генштаб
Три безуспішні спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині протягом доби – в районі села Синьківка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане та Синьківка.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Котлярівка на Куп’янському напрямку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три безуспішні спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині протягом доби – в районі села Синьківка".