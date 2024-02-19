Военные РФ на Харьковщине снова взялись за штурмы вблизи Синьковки — Генштаб

Три безуспешные попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине в течение суток — в районе села Синьковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Табаевка, Песчаное и Синьковка.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Котляровка на Купянском направлении.