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Военные РФ на Харьковщине снова взялись за штурмы вблизи Синьковки — Генштаб

Происшествия 19:41   19.02.2024
Елена Нагорная
Военные РФ на Харьковщине снова взялись за штурмы вблизи Синьковки — Генштаб

Три безуспешные попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине в течение суток — в районе села Синьковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Табаевка, Песчаное и Синьковка.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Котляровка на Купянском направлении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 19:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три безуспешные попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине в течение суток — в районе села Синьковка".