Военные РФ на Харьковщине снова взялись за штурмы вблизи Синьковки — Генштаб
Три безуспешные попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине в течение суток — в районе села Синьковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Табаевка, Песчаное и Синьковка.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Котляровка на Купянском направлении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три безуспешные попытки наступления осуществили российские военные на Харьковщине в течение суток — в районе села Синьковка".