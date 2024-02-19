Все «шахеды», атаковавшие Харьковщину, сбили — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что армия РФ ночью атаковала Украину четырьмя «шахедами». Об угрозе ударных БПЛА Воздушные силы ВСУ предупреждали только Харьковщину.

«Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив четыре БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БПЛА», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Единственный регион, где объявляли с вечера тревогу из-за российских беспилотников, — это Харьковская область. Тревога прозвучала в 22:09. О «шахедах» предупредили Воздушные силы ВСУ. Отбой дали в 23:14.

Несмотря на «провал» «шахедов» россияне все же нанесли серию ударов по Харьковской области, применив артиллерию и авиацию.

«Авиационные удары получили: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области», — проинформировал ГШ.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Украины. За сутки армия РФ нанесла три ракетных и 43 авиаудара, совершили 102 обстрела из РСЗО. На фронте зафиксировали 80 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг два раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. А также на востоке сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА «Орлан-10». Ракетчики ударили по одному району сосредоточения оккупантов, трем пунктам их управления и двум складам боеприпасов.