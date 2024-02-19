Главные новости Харькова 19 февраля: сбитые «шахеды» и две атаки у Табаевки

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07:44

Харьковщину атаковали четыре «шахеда», все сбили — ВС ВСУ

«Сегодня ночью Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа «Shahed», которые противник выпустил в направлении Харьковщины из Белгородской области», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ утром 19 февраля.

07:26

Сбитые «шахеды» и две атаки на Харьковщине — сводка Генштаба

«Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив четыре БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БПЛА», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Единственный регион, где объявляли с вечера тревогу из-за российских беспилотников, — это Харьковская область. Несмотря на «провал» «шахедов», россияне все же нанесли серию ударов по Харьковской области, применив авиацию. Авиаудары пришлись по Ольховатке, Петропавловке и Боровой.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг два раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области», — дополнили в ГШ.

07:05

Ночью тревогу объявляли из-за «шахедов» и тактической авиации

С вечера 18 февраля в Харькове и области воздушную тревогу объявили из-за угрозы атаки российских беспилотников. О «шахедах» предупредили Воздушные силы ВСУ.

А за ними начальник ХОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.

Отбой дали в 23:14. А в 03:52 сирена тревоги прозвучала еще раз — из-за активности тактической авиации россиян. Отбой был в 04:33. Взрывов в Харькове за время двух тревог не было.