Авиабомба попала в дом: на Харьковщине погиб электрогазосварщик
17 февраля в результате попадания авиабомбы в жилой дом в Купянске погиб 59-летний Виктор Цуканов — электрогазосварщик местного РЭС.
«Виктор Александрович был очень дружелюбным и искренним человеком. Всегда улыбался, хорошо относился к окружающим. Его уважали за безотказность, трудолюбие, ответственное отношение к своим обязанностям. Виктор принимался за любую работу, не только сварку, выполнял все, с чем просили помочь. Был очень трудолюбивый – настоящий мужчина, о которых говорят «с руками». В свободное от работы время часто помогал коллегам и соседям с разными бытовыми вопросами: что-то починить или смастерить. Это тяжелая потеря для всех нас», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».
Погибший работал в облэнерго с 1986 года.
Читайте также: Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, купянск, погиб, РЭС, Харьковоблэнерго, харьковщина, электрогазосварщик;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авиабомба попала в дом: на Харьковщине погиб электрогазосварщик»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля в результате попадания авиабомбы в жилой дом в Купянске погиб 59-летний Виктор Цуканов — электрогазосварщик местного РЭС.".