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Авиабомба попала в дом: на Харьковщине погиб электрогазосварщик

Происшествия 11:10   19.02.2024
Виктория Яковенко
Авиабомба попала в дом: на Харьковщине погиб электрогазосварщик

17 февраля в результате попадания авиабомбы в жилой дом в Купянске погиб 59-летний Виктор Цуканов — электрогазосварщик местного РЭС.

«Виктор Александрович был очень дружелюбным и искренним человеком. Всегда улыбался, хорошо относился к окружающим. Его уважали за безотказность, трудолюбие, ответственное отношение к своим обязанностям. Виктор принимался за любую работу, не только сварку, выполнял все, с чем просили помочь. Был очень трудолюбивый – настоящий мужчина, о которых говорят «с руками». В свободное от работы время часто помогал коллегам и соседям с разными бытовыми вопросами: что-то починить или смастерить. Это тяжелая потеря для всех нас», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

Погибший работал в облэнерго с 1986 года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля в результате попадания авиабомбы в жилой дом в Купянске погиб 59-летний Виктор Цуканов — электрогазосварщик местного РЭС.".