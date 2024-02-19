Авиабомба попала в дом: на Харьковщине погиб электрогазосварщик

17 февраля в результате попадания авиабомбы в жилой дом в Купянске погиб 59-летний Виктор Цуканов — электрогазосварщик местного РЭС.

«Виктор Александрович был очень дружелюбным и искренним человеком. Всегда улыбался, хорошо относился к окружающим. Его уважали за безотказность, трудолюбие, ответственное отношение к своим обязанностям. Виктор принимался за любую работу, не только сварку, выполнял все, с чем просили помочь. Был очень трудолюбивый – настоящий мужчина, о которых говорят «с руками». В свободное от работы время часто помогал коллегам и соседям с разными бытовыми вопросами: что-то починить или смастерить. Это тяжелая потеря для всех нас», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

Погибший работал в облэнерго с 1986 года.