Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света

На Харьковщине обесточена воздушная линия электропередач и подстанция. Электричество пропало у более чем 9,5 тысячи потребителей.

«Из-за обстрелов в Харьковской области повреждено здание районных электрических сетей Купянского района. Также обесточена воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысячи потребителей)», — сообщило Министерство энергетики Украины.

Там проинформировали, что сейчас специалисты осматривают повреждения. А ремонт смогут начать, когда это позволит ситуация безопасности.

«Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС – во время атаки он был дома», — отметили в министерстве.