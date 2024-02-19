Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света

Происшествия 10:28   19.02.2024
Оксана Горун
Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине обесточена воздушная линия электропередач и подстанция. Электричество пропало у более чем 9,5 тысячи потребителей.

«Из-за обстрелов в Харьковской области повреждено здание районных электрических сетей Купянского района. Также обесточена воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысячи потребителей)», — сообщило Министерство энергетики Украины.

Там проинформировали, что сейчас специалисты осматривают повреждения. А ремонт смогут начать, когда это позволит ситуация безопасности.

Читайте также: В больнице умер житель Харьковщины, попавший под обстрел 16 февраля

«Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС – во время атаки он был дома», — отметили в министерстве.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Мэр Харькова Терехов заработал больше всего среди коллег за первый год войны
Мэр Харькова Терехов заработал больше всего среди коллег за первый год войны
18.02.2024, 17:14
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», удары КАБ и атаки у Табаевки
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», удары КАБ и атаки у Табаевки
19.02.2024, 10:33
«После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ
«После Авдеевки»: ISW дал прогноз, что хочет и чего сможет добиться армия РФ
19.02.2024, 09:04
Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света
Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света
19.02.2024, 10:28
В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото)
В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото)
19.02.2024, 10:51

Новости по теме:

10:58
На улице, пострадавшей от удара «шахедов» в Харькове, еще восстанавливают свет
10:38
Работают 6 подстанций из 11: на Харьковщине возвращают свет в село у границы
12:51
3 тысячи потребителей в Купянске накануне остались без света из-за обстрела
11:42
Без света было 10 тысяч потребителей: на Харьковщине восстановили ЛЭП
11:54
В городе на Харьковщине авария: пропал свет

Вы читали новость: «Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обесточена воздушная линия электропередач и подстанция. Электричество пропало у более чем 9,5 тысячи потребителей".