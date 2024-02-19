Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
На Харьковщине обесточена воздушная линия электропередач и подстанция. Электричество пропало у более чем 9,5 тысячи потребителей.
«Из-за обстрелов в Харьковской области повреждено здание районных электрических сетей Купянского района. Также обесточена воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысячи потребителей)», — сообщило Министерство энергетики Украины.
Там проинформировали, что сейчас специалисты осматривают повреждения. А ремонт смогут начать, когда это позволит ситуация безопасности.
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«Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС – во время атаки он был дома», — отметили в министерстве.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обесточена воздушная линия электропередач и подстанция. Электричество пропало у более чем 9,5 тысячи потребителей".