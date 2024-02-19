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Обстріли пошкодили ЛЕП: на Харківщині 34 населені пункти без світла

Події 10:28   19.02.2024
Оксана Горун
Обстріли пошкодили ЛЕП: на Харківщині 34 населені пункти без світла

На Харківщині знеструмлено повітряну лінію електропередач та підстанцію. Електрика зникла у більш ніж 9,5 тисячі споживачів.

“Через обстріл на Харківщині пошкоджено будівлю районних електричних мереж Куп’янського району. Також знеструмлено повітряну лінію 110 кВ та підстанцію. Без світла залишилися 34 населені пункти (понад 9,5 тисячі споживачів)”, — повідомило Міністерство енергетики України.

Там поінформували, що зараз фахівці оглядають ушкодження. А ремонт зможуть розпочати, коли це дозволить безпекова ситуація.

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“Також внаслідок обстрілу загинув співробітник Куп’янського РЕМ – під час атаки він був вдома”, – зазначили в міністерстві.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 10:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині знеструмлено повітряну лінію електропередач та підстанцію. Електрика зникла у більш ніж 9,5 тисячі споживачів".