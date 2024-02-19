У лікарні помер мешканець Харківщини, який потрапив під обстріл 16 лютого

Мешканець села Вовчанські Хутори отримав тяжкі поранення. Про його смерть повідомили у ХОВА.

“На жаль, сьогодні в лікарні помер 50-річний житель села Вовчанські Хутори Чугуївського району, який зазнав уламкових поранень внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту 16 лютого. Чоловік перебував у важкому стані”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Нагадаємо, армія РФ 16 лютого близько 12:20 з артилерії обстріляла село Вовчанські Хутори на Харківщині. На місці загинув 52-річний чоловік. Другого мирного мешканця з тяжкими пораненнями госпіталізували.