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У лікарні помер мешканець Харківщини, який потрапив під обстріл 16 лютого

Події 10:19   19.02.2024
Оксана Горун
У лікарні помер мешканець Харківщини, який потрапив під обстріл 16 лютого

Мешканець села Вовчанські Хутори отримав тяжкі поранення. Про його смерть повідомили у ХОВА.

“На жаль, сьогодні в лікарні помер 50-річний житель села Вовчанські Хутори Чугуївського району, який зазнав уламкових поранень внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту 16 лютого. Чоловік перебував у важкому стані”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Нагадаємо, армія РФ 16 лютого близько 12:20 з артилерії обстріляла село Вовчанські Хутори на Харківщині. На місці загинув 52-річний чоловік. Другого мирного мешканця з тяжкими пораненнями госпіталізували.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець села Вовчанські Хутори отримав тяжкі поранення. Про його смерть повідомили у ХОВА".