У лікарні помер мешканець Харківщини, який потрапив під обстріл 16 лютого
Мешканець села Вовчанські Хутори отримав тяжкі поранення. Про його смерть повідомили у ХОВА.
“На жаль, сьогодні в лікарні помер 50-річний житель села Вовчанські Хутори Чугуївського району, який зазнав уламкових поранень внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту 16 лютого. Чоловік перебував у важкому стані”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
Нагадаємо, армія РФ 16 лютого близько 12:20 з артилерії обстріляла село Вовчанські Хутори на Харківщині. На місці загинув 52-річний чоловік. Другого мирного мешканця з тяжкими пораненнями госпіталізували.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець села Вовчанські Хутори отримав тяжкі поранення. Про його смерть повідомили у ХОВА".