Загибла та поранений чоловік у Руській Лозовій внаслідок удару КАБ

Про жертву та постраждалого в Руській Лозовій внаслідок авіаудару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна громадянська жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення», – розповів Синєгубов.