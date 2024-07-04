Загибла та поранений чоловік у Руській Лозовій внаслідок удару КАБ
Про жертву та постраждалого в Руській Лозовій внаслідок авіаудару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна громадянська жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, погибшая, поранений, Русская Лозовая, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 16:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про жертву та постраждалого в Руській Лозовій внаслідок авіаудару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".