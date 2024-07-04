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Загибла та поранений чоловік у Руській Лозовій внаслідок удару КАБ

Події 16:24   04.07.2024
Оксана Якушко
Загибла та поранений чоловік у Руській Лозовій внаслідок удару КАБ

Про жертву та постраждалого в Руській Лозовій внаслідок авіаудару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна громадянська жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 16:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про жертву та постраждалого в Руській Лозовій внаслідок авіаудару повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".