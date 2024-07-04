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Погибшая и раненый мужчина в Русской Лозовой в результате удара КАБ

Происшествия 16:24   04.07.2024
Оксана Якушко
Погибшая и раненый мужчина в Русской Лозовой в результате удара КАБ

О жертве и пострадавшем в Русской Лозовой в результате авиаудара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина. Гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение», – рассказал Синегубов.

Читайте также: Погибла женщина из-за удара КАБ по Русской Лозовой — Задоренко

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О жертве и пострадавшем в Русской Лозовой в результате авиаудара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".