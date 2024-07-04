Погибшая и раненый мужчина в Русской Лозовой в результате удара КАБ

О жертве и пострадавшем в Русской Лозовой в результате авиаудара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина. Гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение», – рассказал Синегубов.