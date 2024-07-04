Погибшая и раненый мужчина в Русской Лозовой в результате удара КАБ
О жертве и пострадавшем в Русской Лозовой в результате авиаудара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина. Гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, погибшая, поранений, раненый, Русская Лозовая, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 16:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О жертве и пострадавшем в Русской Лозовой в результате авиаудара сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".