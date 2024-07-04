Погибла женщина из-за удара КАБ по Русской Лозовой — Задоренко
Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой. В результате удара погибла местная жительница, сообщил около 16:00 начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Есть повреждение нескольких частных домовладений. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жінка, женщина, задоренко, КАБ, погибла, Русская Лозовая, удар;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой. В результате удара погибла местная жительница, сообщил около 16:00 начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".