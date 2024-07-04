Погибла женщина из-за удара КАБ по Русской Лозовой — Задоренко

Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой. В результате удара погибла местная жительница, сообщил около 16:00 начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Есть повреждение нескольких частных домовладений. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил Задоренко.