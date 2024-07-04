Армия РФ из дрона ударила по авто на Харьковщине: раненый мужчина

3 июля около 21:00 оккупанты нанесли удар из FPV-дрона по гражданскому автомобилю, который двигался по автодороге Дергачи — Казачья Лопань в районе Цуповки.

В результате удара взрывное ранение, акубаротравму и сотрясение головного мозга получил мужчина. Сейчас он в среднем состоянии находится в больнице, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он также рассказал о последствиях вечерней авиаатаки РФ по Слатино. На населенный пункт враг сбросил 4 КАБа.

«В основном он ударил КАБами по частной застройке, где разрушил частные дома. Также нанес поражение по территории двух сельхозпредприятий и уничтожил складские помещения. Также вчера ночью враг нанес удары по населенному пункту Казачья Лопань, в результате чего был полностью разрушен под фундамент продуктовый магазин», — рассказал Задоренко.

Напомним, около 22:00 начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты нанесли массированный удар по поселку Слатино. Позже он уточнил, что враг ударил 4 КАБами по населенному пункту. В разных районах поселка повреждены по меньшей мере десять домов, в том числе многоквартирных, и еще несколько объектов гражданской инфраструктуры. Также произошел пожар на территории фермерского хозяйства.