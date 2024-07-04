Армия РФ из дрона ударила по авто на Харьковщине: раненый мужчина
3 июля около 21:00 оккупанты нанесли удар из FPV-дрона по гражданскому автомобилю, который двигался по автодороге Дергачи — Казачья Лопань в районе Цуповки.
В результате удара взрывное ранение, акубаротравму и сотрясение головного мозга получил мужчина. Сейчас он в среднем состоянии находится в больнице, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Он также рассказал о последствиях вечерней авиаатаки РФ по Слатино. На населенный пункт враг сбросил 4 КАБа.
«В основном он ударил КАБами по частной застройке, где разрушил частные дома. Также нанес поражение по территории двух сельхозпредприятий и уничтожил складские помещения. Также вчера ночью враг нанес удары по населенному пункту Казачья Лопань, в результате чего был полностью разрушен под фундамент продуктовый магазин», — рассказал Задоренко.
Напомним, около 22:00 начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты нанесли массированный удар по поселку Слатино. Позже он уточнил, что враг ударил 4 КАБами по населенному пункту. В разных районах поселка повреждены по меньшей мере десять домов, в том числе многоквартирных, и еще несколько объектов гражданской инфраструктуры. Также произошел пожар на территории фермерского хозяйства.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, задоренко, КАБ, поранений, раненый, Слатино, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июля около 21:00 оккупанты нанесли удар из FPV-дрона по гражданскому автомобилю, который двигался по автодороге Дергачи — Казачья Лопань в районе Цуповки.".