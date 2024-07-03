Обстрел Слатино под Харьковом: поврежден десяток домов, горит ферма
Четыре авиабомбы сбросила вражеская авиация на поселок Слатино Харьковской области около 22:00, информирует глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
В разных районах поселка повреждены по меньшей мере десять домов, в том числе многоквартирных, и еще несколько объектов гражданской инфраструктуры.
Данные о пострадавших не поступали. Возник пожар на территории фермерского хозяйства, его локализуют подразделения ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Дергачи, обстрел, Слатино, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 22:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре авиабомбы сбросила вражеская авиация на поселок Слатино Харьковской области около 22:00, информирует глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".