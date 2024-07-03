Обстрел Слатино под Харьковом: поврежден десяток домов, горит ферма

Четыре авиабомбы сбросила вражеская авиация на поселок Слатино Харьковской области около 22:00, информирует глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

В разных районах поселка повреждены по меньшей мере десять домов, в том числе многоквартирных, и еще несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Данные о пострадавших не поступали. Возник пожар на территории фермерского хозяйства, его локализуют подразделения ГСЧС.