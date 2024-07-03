Обстріл Слатиного під Харковом: пошкоджено десяток будинків, горить ферма
Чотири авіабомби скинула ворожа авіація на селище Слатине Харківської області близько 22:00, інформує голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
У різних районах селища пошкоджено щонайменше десять будинків, зокрема багатоквартирних, та ще кілька об’єктів цивільної інфраструктури.
Дані про постраждалих не надходили. Виникла пожежа на території фермерського господарства, її локалізовують підрозділи ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 22:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири авіабомби скинула ворожа авіація на селище Слатине Харківської області близько 22:00, інформує голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".