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Обстріл Слатиного під Харковом: пошкоджено десяток будинків, горить ферма

Події 22:52   03.07.2024
Олена Нагорна
Обстріл Слатиного під Харковом: пошкоджено десяток будинків, горить ферма

Чотири авіабомби скинула ворожа авіація на селище Слатине Харківської області близько 22:00, інформує голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

У різних районах селища пошкоджено щонайменше десять будинків, зокрема багатоквартирних, та ще кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

Дані про постраждалих не надходили. Виникла пожежа на території фермерського господарства, її локалізовують підрозділи ДСНС.

Читайте також: Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 22:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири авіабомби скинула ворожа авіація на селище Слатине Харківської області близько 22:00, інформує голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".