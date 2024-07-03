Обстріл Слатиного під Харковом: пошкоджено десяток будинків, горить ферма

Чотири авіабомби скинула ворожа авіація на селище Слатине Харківської області близько 22:00, інформує голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

У різних районах селища пошкоджено щонайменше десять будинків, зокрема багатоквартирних, та ще кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

Дані про постраждалих не надходили. Виникла пожежа на території фермерського господарства, її локалізовують підрозділи ДСНС.