Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко
Окупанти завдали масованого удару (попередньо, трьома КАБами) по селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється, повідомив голова ТГ Вячеслав Задоренко.
Про те, що військові РФ завдають ударів по Дергачівській громаді, Задоренко писав о 21:48.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Дергачі, дергачевская громада, задоренко, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали масованого удару (попередньо, трьома КАБами) по селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області.".