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Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко

Події 22:00   03.07.2024
Олена Нагорна
Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко

Окупанти завдали масованого удару (попередньо, трьома КАБами) по селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється, повідомив голова ТГ Вячеслав Задоренко.

Про те, що військові РФ завдають ударів по Дергачівській громаді, Задоренко писав о 21:48.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 22:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали масованого удару (попередньо, трьома КАБами) по селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області.".