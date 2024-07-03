Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко

Окупанти завдали масованого удару (попередньо, трьома КАБами) по селищу Слатине Дергачівської громади Харківської області.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється, повідомив голова ТГ Вячеслав Задоренко.

Про те, що військові РФ завдають ударів по Дергачівській громаді, Задоренко писав о 21:48.