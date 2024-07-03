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Уже 14 постраждалих від ударів по Харкову, серед них немовля (фото, відео)

Події 20:11   03.07.2024
Олена Нагорна
Уже 14 постраждалих від ударів по Харкову, серед них немовля (фото, відео)

14 людей, серед яких немовля, постраждали внаслідок ударів УМПБ Д-30 по Київському району Харкова близько 16:00 3 липня, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

За даними відомства, немовляті – два тижні. У дитини різана рана голови, вона в лікарні.

Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлі пошти та СТО, спортзал.

У ГУ ДСНС України в Харківській області показали, як визволяли літню мешканку Київського району, яка була заблокована у власному будинку через авіаудар.

Нагадаємо, військові РФ атакували Харків КАБами близько 16:00. За даними облпрокуратури, ворожий літак Су-34 скинув три УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області, з відстані 70 кілометрів до місць влучань. Один із них упав на відкритій місцевості на околиці міста, два — у житловій забудові Київського району. Там зруйновані три приватні будинки. З-під завалів врятували дитину. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  інформував про шістьох постраждалих. 8-річного хлопчика, 74-річну жінку та 75-річного чоловіка ушпиталили, а 38-річному чоловікові та двом жінкам надали допомогу на місці.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 людей, серед яких немовля, постраждали внаслідок ударів УМПБ Д-30 по Київському району Харкова близько 16:00 3 липня, повідомили у Харківській облпрокуратурі.".