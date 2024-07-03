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Три КАБи вдарили по Київському району Харкова, з-під руїн дістали дитину

Події 16:34   03.07.2024
Оксана Якушко
Три КАБи вдарили по Київському району Харкова, з-під руїн дістали дитину

Росіяни вдарили КАБами по Київському району Харкова, зруйнувавши приватні будинки. 

“Таки удари були по місту. Знову по району житлової забудови у Київському районі”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Про три удари КАБів у Київському районі Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновані 2 приватні будинки. Підрозділи ДСНС врятували дитину. За іншою адресою виникло загоряння трави. На цю хвилину – без постраждалих”, – розповів Синєгубов.

Терехов повідомив, що під завалами є ще одна дитина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 16:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили КАБами по Київському району Харкова, зруйнувавши приватні будинки. ".