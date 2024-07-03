Три КАБа ударили по Киевскому району Харькова, из-под руин достали ребенка

Россияне ударили КАБами по Киевскому району Харькова, разрушив частные дома.

«Таки удары были по городу. Снова по району жилой застройки в Киевском районе», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

О трех ударах КАБами в Киевском районе Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского удара по Харькову разрушены 2 частных дома. Подразделения ГСЧС спасли ребенка. По другому адресу возникло возгорание травы. На эту минуту – без пострадавших», — рассказал Синегубов.

Терехов сообщил, что под завалами есть еще один ребенок.