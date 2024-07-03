Три КАБа ударили по Киевскому району Харькова, из-под руин достали ребенка
Фото: ГСЧС
Россияне ударили КАБами по Киевскому району Харькова, разрушив частные дома.
«Таки удары были по городу. Снова по району жилой застройки в Киевском районе», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
О трех ударах КАБами в Киевском районе Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеского удара по Харькову разрушены 2 частных дома. Подразделения ГСЧС спасли ребенка. По другому адресу возникло возгорание травы. На эту минуту – без пострадавших», — рассказал Синегубов.
Терехов сообщил, что под завалами есть еще один ребенок.
Читайте также: В Харькове прозвучал взрыв, Терехов подвердил атаку на город
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дитина, Игорь Терехов, КАБ, київський район, киевский район, Олег Синегубов, ребенок, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Три КАБа ударили по Киевскому району Харькова, из-под руин достали ребенка»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили КАБами по Киевскому району Харькова, разрушив частные дома. ".