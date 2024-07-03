В Харькове прозвучал взрыв, Терехов подвердил атаку на город
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 16:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне который день атакуют Харьков около 16:00, в городе прозвучал взрыв. ".