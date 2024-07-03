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В Харькове прозвучал взрыв, Терехов подвердил атаку на город

Происшествия 16:09   03.07.2024
Оксана Якушко
В Харькове прозвучал взрыв, Терехов подвердил атаку на город

Россияне который день атакуют Харьков около 16:00, в городе прозвучал взрыв. 

«Будьте осторожны! В Харькове очень громко!», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Предварительно прилеты были в близком пригороде. Определение точной локации продолжается», — отметил Терехов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 16:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне который день атакуют Харьков около 16:00, в городе прозвучал взрыв. ".