Уже 14 пострадавших от ударов по Харькову, среди них младенец (фото, видео)
14 человек, среди которых младенец, пострадали в результате ударов УМПБ Д-30 по Киевскому району Харькова около 16:00 3 июля, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
По данным ведомства, младенцу — две недели. У ребенка резаная рана головы, он в больнице.
Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, здания почты и СТО, спортзал.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали, как вызволяли пожилую жительницу Киевского района, которая оказалась заблокирована в собственном доме из-за авиаудара.
Напомним, военные РФ атаковали Харьков КАБами около 16:00. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет Су-34 сбросил три УМПБ Д-30 с территории Белгородской области, с расстояния 70 километров до мест попаданий. Один из них упал на открытой местности на окраине города, два — в жилой застройке Киевского района. Там разрушены три частных дома. Из-под завалов спасли ребенка. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о шестерых пострадавших. 8-летнего мальчика, 74-летнюю женщину и 75-летнего мужчину госпитализировали, а 38-летнему мужчине и двум женщинам оказали помощь на месте.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: взрывы, київський район, киевский район, пострадавшие, прокуратура, удар, умпб, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 человек, среди которых младенец, пострадали в результате ударов УМПБ Д-30 по Киевскому району Харькова около 16:00 3 июля, сообщили…".