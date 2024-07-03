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УМПБ Д-30 ударила авиация РФ по Харькову, пострадавших — восемь (видео)

Происшествия 18:38   03.07.2024
Елена Нагорная
УМПБ Д-30 ударила авиация РФ по Харькову, пострадавших — восемь (видео)

Тремя УМПБ Д-30, по предварительным данным, ударили военные РФ по Харькову и его окрестностям около 16:00 3 июля, рассказал руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

По его данным, вражеский самолет Су-34 сбросил боеприпасы с территории Белгородской области, с расстояния 70 километров. Один из них упал на открытой местности на окраине города, два — в жилой застройке Киевского района.

«В результате этого авиаудара разрушены три частных дома. Кроме того, повреждено много многоэтажных домов, помещение Укрпочты и помещение СТО», — сообщил Фильчаков.

За медицинской помощью, по его информации, обратились восемь человек. Все они получили легкой и средней степени тяжести телесные повреждения.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, военные РФ атаковали Харьков КАБами около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что разрушены частные дома в Киевском районе. Из-под завалов спасли ребенка. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о шестерых пострадавших. 8-летнего мальчика, 74-летнюю женщину и 75-летнего мужчину госпитализировали, а 38-летнему мужчине и двум женщинам оказали помощь на месте.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 18:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тремя УМПБ Д-30, по предварительным данным, ударили военные РФ по Харькову и его окрестностям около 16:00 3 июля, рассказал руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.".