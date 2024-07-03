УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)

Трьома УМПБ Д-30, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову та його околиці близько 16:00 3 липня, розповів керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

За його даними, ворожий літак Су-34 скинув боєприпаси з території Бєлгородської області, з відстані 70 кілометрів. Один із них упав на відкритій місцевості на околиці міста, два – у житловій забудові Київського району.

“Внаслідок цього авіаудару зруйновані три приватні будинки. Крім того, пошкоджено багато багатоповерхових будинків, приміщення Укрпошти та приміщення СТО”, – повідомив Фільчаков.

По медичну допомогу, за його інформацією, звернулися вісім людей. Усі вони отримали легкого та середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Відео: Харківська облпрокуратура

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, військові РФ атакували Харків КАБами близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що зруйновані приватні будинки у Київському районі. З-під завалів врятували дитину. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про шістьох постраждалих. 8-річного хлопчика, 74-річну жінку та 75-річного чоловіка ушпиталили, а 38-річному чоловікові та двом жінкам надали допомогу на місці.