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УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)

Події 18:38   03.07.2024
Олена Нагорна
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)

Трьома УМПБ Д-30, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову та його околиці близько 16:00 3 липня, розповів керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

За його даними, ворожий літак Су-34 скинув боєприпаси з території Бєлгородської області, з відстані 70 кілометрів. Один із них упав на відкритій місцевості на околиці міста, два – у житловій забудові Київського району.

“Внаслідок цього авіаудару зруйновані три приватні будинки. Крім того, пошкоджено багато багатоповерхових будинків, приміщення Укрпошти та приміщення СТО”, – повідомив Фільчаков.

По медичну допомогу, за його інформацією, звернулися вісім людей. Усі вони отримали легкого та середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Відео: Харківська облпрокуратура

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, військові РФ атакували Харків КАБами близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що зруйновані приватні будинки у Київському районі. З-під завалів врятували дитину. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про шістьох постраждалих. 8-річного хлопчика, 74-річну жінку та 75-річного чоловіка ушпиталили, а 38-річному чоловікові та двом жінкам надали допомогу на місці.

Читайте також: Щодня маємо обстріл – Терехов про удари КАБами по Харкову (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 18:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьома УМПБ Д-30, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Харкову та його околиці близько 16:00 3 липня, розповів керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков".