Щодня маємо обстріл – Терехов про удари КАБами по Харкову (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов з місця обстрілу розповів про стан постраждалих та розбиті будинки.
«Стався обстріл КАБами міста Харкова, це Київський район. На жаль, зруйновано декілька приватних будинків, постраждали троє людей, серед яких дитина. Зараз знаходяться у лікарні, стан середньої тяжкості. Крім цього, постраждав багатоповерховий житловий будинок, вибити вікна. Так що кожного дня ми маємо обстріл», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, росіяни атакували Харків КАБами близько 16 години. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що зруйновано приватні будинки у Київському районі. З-під завалів врятували дитину.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, КАБ, обстріл, пострадалі, состояние, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 17:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов з місця обстрілу розповів про стан постраждалих та розбиті будинки.".