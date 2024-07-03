Четверо постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову

Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усіх ушпиталили. Ще одному 38-річному чоловікові надали допомогу на місці”, – розповів Синегубов.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків КАБами близько 16 години. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що зруйновано приватні будинки у Київському районі. З-під завалів врятували дитину.