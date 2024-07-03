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Четверо постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову

Події 16:58   03.07.2024
Оксана Якушко
Четверо постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову

Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усіх ушпиталили. Ще одному 38-річному чоловікові надали допомогу на місці”, – розповів Синегубов.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків КАБами близько 16 години. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що зруйновано приватні будинки у Київському районі. З-під завалів врятували дитину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".