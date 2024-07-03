Четверо пострадавших в результате удара КАБами по Харькову
На данный момент известно о четырех пострадавших в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте», — рассказал Синегубов.
Напомним, россияне атаковали Харьков КАБами около 16 часов. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что разрушены частные дома в Киевском районе. Из-под завалов спасли ребенка.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дитина, Олег Синегубов, пострадавшие, ребенок, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о четырех пострадавших в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".