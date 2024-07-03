Четверо пострадавших в результате удара КАБами по Харькову

На данный момент известно о четырех пострадавших в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте», — рассказал Синегубов.

Напомним, россияне атаковали Харьков КАБами около 16 часов. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что разрушены частные дома в Киевском районе. Из-под завалов спасли ребенка.