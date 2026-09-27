Влучання в стадіон і розтрощені автівки – Терехов про удари по Харкову

Росіяни не припиняють завдавати ударів по Харкову, в ефірі телемарафону заявив мер міста Ігор Терехов, розповідаючи про нещодавні прильоти.

«Напередодні були зафіксовані два обстріли FPV-дронами. Дрон влучив у нежитлову будівлю, крім цього було влучання в спортивний інфраструктурний об’єкт, розташований у Харкові. На щастя, обійшлося без поранених і жертв», – зазначив Терехов.

Але напередодні вночі знову Харків пережив потужний обстріл.

«Ми зафіксували, за даними нашого ситуаційного центру, влучання трьох шахедів поряд із житловими будинками, були розтрощені автівки, постраждала університетська будівля і за медичною допомогою звернулися чотири людини. Потрібно бути дуже обережним і не нехтувати сигнал повітряних тривог», – наголосив Терехов.