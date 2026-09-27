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У наркоділка в Харкові вилучили наркотики та повідомили про підозру

Події 15:20   27.09.2026
Оксана Якушко
У наркоділка в Харкові вилучили наркотики та повідомили про підозру

Правоохоронці у Харкові викрили 38-річного чоловіка, що зберігав наркотики для подальшого збуту, повідомляє Нацполіція.

38-річний зловмисник придбав наркотики, які зберігав вдома, щоб потім продавати їх.

Під час обшуку у будинку чоловіка поліціянти вилучили полімерні пакети та пластикові ємкості з речовиною рослинного походження, електронні ваги, зіп-пакети. Усі знайдені речовини направили на експертизу.

За цим фактом слідчі повідомили зловмиснику про підозру у незаконному придбанні та збуті наркотиків.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 15:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці у Харкові викрили 38-річного чоловіка, що зберігав наркотики для подальшого збуту, повідомляє Нацполіція.".